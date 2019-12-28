28 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. MKE Ankaragücü, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul derbisinde Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Akyazı Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 19:52
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

Süper Lig'in 17. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla sürdü.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

Günün ilk karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Ankaragücü'nün golleri

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

İstanbul derbisinde Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

Akyazı Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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