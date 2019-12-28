28 Aralık 2019, Cumartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (17. hafta)
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. MKE Ankaragücü, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul derbisinde Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Akyazı Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 19:52
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