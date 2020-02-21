İstanbul Valiliği'nde futbol toplantısı! İşte ilk görüntüler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak derbi karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını valililk binasına davet etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı toplantıda cumartesi günü Beşiktaş-Trabzonspor, pazar günü ise Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak maçlarda gerginlik yaşanmaması, taraftarların stada ulaşımları ve alınacak güvenlik tedbirleri üzerinde durulacağı öğrenildi.