21 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

İstanbul Valiliği'nde futbol toplantısı! İşte ilk görüntüler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak derbi karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını valililk binasına davet etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı toplantıda cumartesi günü Beşiktaş-Trabzonspor, pazar günü ise Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak maçlarda gerginlik yaşanmaması, taraftarların stada ulaşımları ve alınacak güvenlik tedbirleri üzerinde durulacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 17:16
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İstanbul Valiliği'nde futbol toplantısı! İşte ilk görüntüler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.

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İstanbul Valiliği'nde futbol toplantısı! İşte ilk görüntüler

Dört büyük spor kulübünün başkanları, bu hafta oynanacakları karşılaşmalar öncesinde İstanbul Valiliği'nde buluştu. Uzun süredir buluşmaları beklenen başkanlar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine bir araya geldi.

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İstanbul Valiliği'nde futbol toplantısı! İşte ilk görüntüler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı için valilik binasına giriş yaptı.

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İstanbul Valiliği'nde futbol toplantısı! İşte ilk görüntüler
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İstanbul Valiliği'nde futbol toplantısı! İşte ilk görüntüler
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