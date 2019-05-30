19 Haziran 2019, Çarşamba

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İmzalar atıldı transfer resmileşti! İşte biten transferler

Dünyanın birçok futbol liginde sezonlar tamamlandı ya da sezon bitimine çok yaklaşıldı. Takımlarda sezonların bitmesiyle beraber 2019-2020 sezonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Oyuncularla resmi sözleşme yapan kulüplerin yanı sıra prensip olarak anlaşan kulüplerde var. İşte şu ana kadar biten transferler... (Liste transfer sezonu boyunca güncellenecektir)

Giriş Tarihi: 30.05.2019 22:09 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 18:42
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İmzalar atıldı transfer resmileşti! İşte biten transferler

Eden Hazard - Chelsea > Real Madrid BONSERVİS BEDELİ: 100 milyon euro

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İmzalar atıldı transfer resmileşti! İşte biten transferler

Vincent Kompany - Manchester City > Anderlecht | BONSERVİS BEDELİ: Yok

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İmzalar atıldı transfer resmileşti! İşte biten transferler

Filip Kostic - Hamburg > Eintracht Frankfurt | BONSERVİS BEDELİ: 6.5 milyon Euro

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İmzalar atıldı transfer resmileşti! İşte biten transferler

Nico Schulz - Hoffenheim > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 30 milyon Euro

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İmzalar atıldı transfer resmileşti! İşte biten transferler

Eder Militao - Porto > Real Madrid | BONSERVİS BEDELİ: 50 milyon Euro

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