İmzalar atıldı transfer resmileşti! İşte biten transferler

Dünyanın birçok futbol liginde sezonlar tamamlandı ya da sezon bitimine çok yaklaşıldı. Takımlarda sezonların bitmesiyle beraber 2019-2020 sezonu için transfer çalışmalarına hız verdi. Oyuncularla resmi sözleşme yapan kulüplerin yanı sıra prensip olarak anlaşan kulüplerde var. İşte şu ana kadar biten transferler... (Liste transfer sezonu boyunca güncellenecektir)

Giriş Tarihi: 30.05.2019 22:09 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 19:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





