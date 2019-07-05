05 Temmuz 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
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Galatasaray'ın yıldızıydı onu hatırladınız mı? Görenler inanamadı
Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Peki fotoğraftaki bu yıldızı tanıdınız mı? Bir dönem Galatasaray forması da giyen bu ismi görünce çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 05.07.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 18:21
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