Galatasaray zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu (18. hafta)

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftası 4 maçla başladı. Günün ilk maçında Sivasspor, Gaziantep FK'yı mağlup etti. Ardından Antalyaspor deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederken, Kayserispor da Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti. Günün maçında ise Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni farklı yenerek zirveye tutundu. İşte güncel puan durumu...

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 20:52 ABONE OL