09 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu (18. hafta)

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftası 4 maçla başladı. Günün ilk maçında Sivasspor, Gaziantep FK'yı mağlup etti. Ardından Antalyaspor deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederken, Kayserispor da Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti. Günün maçında ise Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni farklı yenerek zirveye tutundu. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 20:52
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Galatasaray zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu 18. hafta

21- Erzurumspor - 13 Puan

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Galatasaray zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu 18. hafta

20- Denizlispor - 13 Puan

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Galatasaray zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu 18. hafta

19- Ankaragücü - 15 Puan

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Galatasaray zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu 18. hafta

18- Kayserispor - 16 Puan

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Galatasaray zirveye tutundu! İşte güncel puan durumu 18. hafta

17- Gençlerbirliği - 19 Puan

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