04 Aralık 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'in yeni prensi Emin Bayram hakkında şok gerçek!
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün sahne alıyor. Sarı kırmızılılar, Galatasaray, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor'u konuk ediyor. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Tuzlaspor karşısında stoperde 2003 doğumlu Emin Bayram'a şans verdi. Peki, sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç aslan Emin Bayram nereli? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.12.2019 19:47 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 19:48
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