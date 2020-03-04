A Milli Takım'ı bekleyen büyük tehlike!

Şenol Güneş yönetiminde A Milli Futbol Takım'ımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda gösterdiği performans ile büyük bir başarı elde eden ve Euro 2020 finallerine katılmaya hak kazanan Ay-yıldızlılarımız, Haziran ayı içinde başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Peki turnuva öncesi hangi oyuncular sakat detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





