21 Mart 2020, Cumartesi
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Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Koronavirüs salgını dolayısıyla liglerin ertelenmesinin ardından evde bireysel çalışmalarını sürdüren Ganalı futbolcunun yeni imajı, yüzlerce etkileşim aldı.
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