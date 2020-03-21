21 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Koronavirüs salgını dolayısıyla liglerin ertelenmesinin ardından evde bireysel çalışmalarını sürdüren Ganalı futbolcunun yeni imajı, yüzlerce etkileşim aldı.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 14:34
ABONE OL
  • 1
  • 184
Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

  • 2
  • 184
Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Liglerin ertelenmesiyle evde vakit geçiren yıldız futbolcu, saçlarını kazıttı.

  • 3
  • 184
Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Korona virüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, futbolcular da evlerinde vakit geçirmeye başladı.

  • 4
  • 184
Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Birçok futbolcu, sosyal medya vasıtasıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaşırken, Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng de, yeni imajıyla ortaya çıktı.

  • 5
  • 184
Boateng'in yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi!

Birçok futbolcu, evde yaptığı antrenmanların videolarını takipçilerine yollarken, Boateng ise saçlarını kazıttı ve bunun fotoğrafını çekerek yayınladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör