03 Ekim 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'tan forvet hamlesi! Kalinic derken...

Transfer döneminde sessiz bir dönem geçiren Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takviyelerine devam etmek istiyor. Bu kapsamda forvet hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da, gündemde Kalinic olmaya devam ediyor. Transfer sürecinin uzamasının ardından farklı alternatiflere yönlenen Beşiktaş'ta hedefteki isimler çoğaldı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 03.10.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 12:33
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Beşiktaş'tan forvet hamlesi! Kalinic derken...

Transfer döneminde 9 futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak sağ bek sorununu çözdü.Kara Kartal Sporting Lisbon'dan Valentin Rosier'i kiraladı.

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Beşiktaş'tan forvet hamlesi! Kalinic derken...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceliği ve ısrarı ise forvet bölgesi olarak biliniyor. Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşerek bir an önce golcü ismin takma katılmasını istedi.

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Beşiktaş'tan forvet hamlesi! Kalinic derken...

Siyah-beyazlılarda yönetimin Hırvat golcü Kalinic ile görüşmelerini sürerken tecrübeli futbolcunun sürekli sorunlar çıkartması Beşiktaş'ı başka seçeneklere yönlendirmeye başladı.

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Beşiktaş'tan forvet hamlesi! Kalinic derken...

Kara Kartal transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala oyuncu son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

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Beşiktaş'tan forvet hamlesi! Kalinic derken...

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada golcü sorunu çok net belli olan siyah-beyazlılarda gündeme gelen bir diğer isim ise Mario Mandzukic oldu. Yönetim oyuncuyla temasını hızlandırdı.

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