Beşiktaş'tan forvet hamlesi! Kalinic derken...

Transfer döneminde sessiz bir dönem geçiren Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takviyelerine devam etmek istiyor. Bu kapsamda forvet hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da, gündemde Kalinic olmaya devam ediyor. Transfer sürecinin uzamasının ardından farklı alternatiflere yönlenen Beşiktaş'ta hedefteki isimler çoğaldı. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri