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Beşiktaş'ta Lens Gerçeği!
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta Jeramin Lens oynadığı futbolla Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi. İlk 3 haftada da şans verdiği oyuncusunun bekleneni verememesi üzerine Avcı, Lens'i artık kadroda düşünmüyor. Bunların yanı sıra Lens ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. İşte o gerçek...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 11:16
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