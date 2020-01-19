Beşiktaş taraftarı isyan etti! "Karius'u çıkar Panku'yu al"

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius mücadelenin 7. dakikasında büyük bir hata yaptı. 26 yaşındaki kaleci Erdoğan Yeşilyurt'un frikiğinde topa müdahale etmesine rağmen çıkaramadı ve meşin yuvarlağı kalesinde gördü. Beşiktaşlı taraftarlar da Karius'un yediği bu gole sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...