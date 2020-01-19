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Beşiktaş taraftarı isyan etti! "Karius'u çıkar Panku'yu al"
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda performansıyla zaman zaman tartışılan Loris Karius hatalı bir gol yedi. Alman file bekçisinin bu hatası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti. İşte sosyal medyada Karius tepkileri...
Giriş Tarihi: 19.01.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 20:29
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