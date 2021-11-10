10 Kasım 2021, Çarşamba

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldızı istedi! Ocak ayında flaş ayrılık...

Süper Lig'de ve Avrupa'da 12 hafta sonunda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, milli arada transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitme kararı aldığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, takımda verim alamadığı ve performanslarını yükseltemeyen futbolcularla kesin olarak yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta, takımın yıldızlarından flaş bir isimle ocak ayında vedalaşılacak. Kartal'da yolların ayrılması planlanan o futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in de ilgisi var. Transfer için Emre Belözoğlu da devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 09:58
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldızı istedi! Ocak ayında flaş ayrılık...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Beşiktaş'ta, milli arada flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda, sürpriz isimlerle ocak ayında yollar ayrılabilir.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldızı istedi! Ocak ayında flaş ayrılık...

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, sezon içinde forma şansı verdiği ancak bu şansı yeterli şekilde kullanamayan isimleri ekibiyle birlikte belirlediği öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldızı istedi! Ocak ayında flaş ayrılık...

Yalçın'ın, bu futbolculara daha fazla dakika vermek istemediği ve kredisi tükenen oyuncuları oynatıp puan kayı yaşamak istemediği belirtildi.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldızı istedi! Ocak ayında flaş ayrılık...

Bu doğrultuda ocak ayında sürpriz ayrılıkların yaşanacağı Beşiktaş'ta, kesin olarak yolların ayrılacağı ilk futbolcu belli oldu.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldızı istedi! Ocak ayında flaş ayrılık...

9 YILLIK OĞUZHAN SERÜVENİ BİTİYOR!

Beşiktaş'a 2012 sezonunda İngiltere'nin Arsenal takımından gelen Oğuzhan Özyakup ile ocak ayında kesin olarak yollar ayrılıyor. Siyah beyazlıların 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı olan milli futbolcunun, inişli çıkışlı performansı sonrası bu kararın alındığı ifade edildi.

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