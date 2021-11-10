BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldızı istedi! Ocak ayında flaş ayrılık...

Süper Lig'de ve Avrupa'da 12 hafta sonunda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, milli arada transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitme kararı aldığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, takımda verim alamadığı ve performanslarını yükseltemeyen futbolcularla kesin olarak yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta, takımın yıldızlarından flaş bir isimle ocak ayında vedalaşılacak. Kartal'da yolların ayrılması planlanan o futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in de ilgisi var. Transfer için Emre Belözoğlu da devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 09:58 ABONE OL