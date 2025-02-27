ŞİFRESİZ | Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor’u ağırlıyor. Süper Lig’de Fenerbahçe derbisinin ardından rotasını kupaya çeviren sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kupada çıktığı 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Galatasaray, iç saha avantajını kullanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. Recep Uçar yönetimindeki Tümosan Konyaspor, grupta liderlik koltuğunda oturuyor ve bu avantajını koruyarak üst tura çıkmayı garantilemek istiyor. Peki, Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Kupadaki ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan, ikinci maçında ise Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, gruptan çıkma hedefine bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak. Konyaspor engelini aşması halinde, Galatasaray adını bir üst tura yazdırmayı garantileyecek.Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, kupayı en çok kazanan takım unvanını bir kez daha pekiştirmek istiyor. Recep Uçar'ın yönetimindeki Tümosan Konyaspor, grupta oynadığı Boluspor ve İkas Eyüpspor maçlarından galibiyetle ayrılarak zirveye yerleşti. Peki, Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Jelert, Cuesta, Kaan, Berkan, Efe, Kerem, Yusuf Demir, Eyüp, Yunus, Ahmed

Tümosan Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Adil, Calusic, Uğurcan, Jevtovic, Oğulcan, Keyta, Ndao, Yusuf, Kramer

CİMBOM KAZANMAK İSTİYOR

Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak, en çok mutlu sona ulaşan takım olan Cimbom, müzesine bir yenisini daha götürmek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk Türkiye Kupasını almak için mücadele eden Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek çeyrek final biletini kapmayı amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında herhangi bir hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, iç saha avantajını kullarak etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

GALATASARAY İLE KONYASPOR 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Bu sezon Süper Lig'de iki defa karşı karşıya gelen Galatasaray ile Konyaspor, kupa maçında 3. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan iki maçta Cimbom, Konya ekibi mağlup etmeyi başardı. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0 galip geldi.

SARI-KIRMIZILILARDA ÖNEMLİ İSİMLER YOK

Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Tümosan Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Yıldız isimlerin ne zaman geri döneceği belirsizliğini korurken, Teknik Direktör Okan Buruk'un hangi isimleri tercih edeceği ise merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.