Sezonun en önemli maçı olan Galatasaray, Fenerbahçe derbisi başladı.

Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

G.SARAY: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abulkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Gabriel Sara, Sallai, Victor Osimhen

F.BAHÇE: İrfan, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

DERBİYİ VINCIC YÖNETİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam'a verildi.

GALATASARAY'DA 3 İSİM EKSİK

Derbi maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da 3 isim kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda cezalı oyuncu bulunmazken, Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı Fenerbahçe maçında formasından uzak kaldı.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM YOK

Galatasaray maçına iki eksikle giden Fenerbahçe'de tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve Diego Carlos kadroda yer almadı.

402. RANDEVU

17 Ocak 1909 tarihinden itibaren birbirleriyle rakip olmaya devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe 402 kez kozlarını paylaşıyor. Ezeli rekebatte bugüne kadar 401 defa karşı karşıya gelen takımlar, unutulmaz maçlara imza attı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.