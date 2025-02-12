Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuşuyor | CANLI İZLE
UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında temsilcilerimizden Galatasaray, 13 Şubat Perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk soruları yanıtlıyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
GalatasarayUEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında 13 Şubat Perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak. Temsilcimiz, Hollanda'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk soruları yanıtlıyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...