UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Avrupa'da oynanan 5 maçın sonunda namağlup bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızlılar, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan kazandı ve 4. sırada yerini aldı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek isteyen Galatasaray'da Malmö maçı öncesi eksiklikler teknik heyeti düşündürüyor. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızlılar, İsveç temsilcisi karşısında puan veya puanlar almak istiyor. Kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan sarı kırmızlılar, İlk defa Malmö karşısında mücadele edecek. Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanması ile Galatasaray'da nasıl bir ilk 11'in çıkacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Malmö - Galatasaray maçı şifresiz mi? Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Eksik oyuncuların sayısının arttığı sarı-kırmızılılarda, Teknik Direktör Okan Buruk'un nasıl bir çözüm bulacağı ise merak ediliyor. Avrupa kupalarında ilk defa Malmö'ye karşı mücadele edecek olan Galatasaray, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Avrupa'da ilk 8 içerisinde olmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 turunda devam etmeyi amaçlıyor. Muhtemel 11'lerin belli olduğu karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Peki, Malmö - Galatasaray maçı şifresiz mi? Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İsveç temsilcisine karşı ilk sınavını verecek sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu belli olurken, eksikliklerin ise maça nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Karşılaşma öncesi her iki takımda hazırlıklarını tamamlarken, Malmö - Galatasaray maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak Malmö - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Malmö karşısında önemli isimlerinden faydalanamayacak olan Galatasaray'da nasıl bir ilk 11'in çıkacağı araştırılıyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadele öncesi muhtemel 11'ler şöyle:

Malmö: Friedrich, Larsen, Rosler, Busanello, Zatterström, Rosengren, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim

Galatasaray: Muslera, Jelert, Metehan Baltacı, Sanchez, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi

GALATASARAY İLE MALMÖ İLK DEFA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İsveç'e uçan Galatasaray, ilk defa Malmö karşısında sahaya çıkacak. Daha önce birçok İsveç temsilcisine karşı oynayan sarı-kırmızılıar, bu sezon Elfsborg karşısında aldığı 4-3'lük galibiyet ile Avrupa Ligi'nde kritik 3 puanın sahibi olmuştu.

Galatasaray karşısında ilk sınavına hazırlanan Malmö ise daha önce Beşiktaş ve Sivasspor gibi Türk takımlarına karşı oynamıştı.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak Malmö - Galatasaray maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Darren Bond görev yapacak.

Malmö - Galatasaray maçının VAR hakemi ise Jarred Gillett olacak.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Malmö karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da eksiklerin listesi Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetimini düşündürüyor. Son olarak Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı Galatasaray'da eksiklerin sayısı 6'ya çıktı. Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi'nin de oynayamayacağı müsabaka öncesi Abdulkerim Bardakcı'nın iyileşmesi teknik heyete nefes aldırdı.

Transfer sezonun son günlerinde kadroya dahil edilen ve UEFA listesine yazılamayan Roland Sallai ise Malmö karşısında şans bulamayacak.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 5 hafta sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, 11 puan ile 4. sırada bulunuyor. 12 Aralık Perşembe günü Malmö ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın fikstürü ise şöyle:

12 Aralık Perşembe: Malmö - Galatasaray

21 Ocak Salı: Galatasaray Dinamo Kiev

30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray