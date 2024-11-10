Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk ediyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MİLLİ ARA ÖNCESİ GALİBİYET BEKLENTİSİ

Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ağırladığı Tottenham'ı dominant bir oyunla birlikte 3-2 mağlup ederek Avrupa'da ses getirdi. Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle sonuca giden takım, milli araya galibiyetle girmek istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili performans sergileyen Aslanlar, ligde de en golcü takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de; Mauro Icardi, Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens 3 ve Michy Batshuayi de 2 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile Samsunspor bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 41 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez galibiyet yaşadı. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 133 golüne, Samsun ekibi 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

Maç öncesinde öne çıkan veriler şu şekilde:

Samsunspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabette daha uzun bir seriyi en son Ekim 1996-Şubat 2000 arasında yakaladı (8 maç).

Samsunspor, Süper Lig tarihinde en fazla deplasman mağlubiyeti aldığı takım olan Galatasaray'a (28) konuk olduğu son yedi maçın tamamını kaybetti. Samsunspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş deplasman maçını da kazandı.