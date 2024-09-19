UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında temsilcimiz Galatasary, Slavia Prag'ı konuk ediyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın galibi takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

G.SARAY-SPARTA PRAG MAÇI İLK 11'LER;:

Galatasaray: Gamze Nur, Ecem, Eda, J. Jackmon, Benan, Ecem Esen, Arzu, Ebru, M. Usme, K. Bakarandze, A. Staskova

Sparta Prag: Votikova, Bendova, Kosikova, Bartovicova, Annest, Polcarova, Surnovska, Krejcirikova, Svitkova, Vesela, Szewieczkova

GALATASARAY PETROL OFİSİ - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Petrol Ofisi - Slavia Prag maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ROMEN HAKEM YÖNETİYOR

Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ana Maria Terteleac yönetiyor. Onun yardımcıları Michaela Tepusa ve Roxana Ivanov.

Galatasaray Petrol Ofisi ilk turda Racing Union'u 4-1, Kazakistan ekibi BIIK Shymkent'i ise 5-0 yenerek adını bir sonraki tura yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı ilk maçını da 11-0'lık farklı skorla kazanmayı bilmişti.

Slavia Prag ise yerel ligine dört maçta dört galibiyetle başladı ve 12 puanla zirvede bulunuyor. Rövanş maçı ise 25 Eylül Çarşamba günü Prag'da oynanacak.