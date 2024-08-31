Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"KENDİMİ AİLEDEN HİSSEDİYORUM"

Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Burada oynamak büyük bir sorumluluk. İlk görüştüğümüz andan beri kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum.

"MOURINHO İLE DAHA ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

Mourinho, Roma - Fiorentina maçından sonra bana benimle çalışmak istediğini söylemişti, benim de isteklerim aynıydı. Jose Mourinho gibi bir hoca sizi istiyorsa reddetmek çok zor. O 'winner' biri. Ben de öyleyim.

"FRED'LE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Fred fantastik bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Onunla oynamak çok heyecan verici olacak.

"G.SARAY'A SAYGIM VAR"

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. İyi hissettiğim için Fenerbahçe'yi seçtim. Bana teklif yapan tüm takımlar gibi Galatasaray 'a da saygım var.