Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla mücadele edecek. Maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında bu akşam evinde Young Boys ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcı hakemlik görevlerini ise Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek. Maçla ilgili tüm detaylar ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Galatasaray - Young Boys karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbul'da oynanacak Galatasaray - Young Boys maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula

AVRUPA'DA 318. MAÇINI OYNAYACAK

Galatasaray, Young Boys karşılaşmasıyla Avrupa'da 318. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar oynadığı 317 müsabakada 113 galibiyet, 120 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Aslan bu karşılaşmalarda 429 gol atarken, kalesinde 475 gol gördü.

ELEMELERDE 33 MAÇ YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 karşılaşmaya çıkan Galatasaray daha önce bu organizasyonda 17 kez de gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt, 10 kez de elemelerden gruplara yükseldi.

Galatasaray'da, Young Boys müsabakasında geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçından kırmızı kart cezalısı olan Teknik Direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı yer almayacak. Tedavisi süren Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.

NORVEÇLİ ESPEN ESKAS YÖNETECEK

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Jan Erik Engan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mohammad Usman Aslam, VAR'da ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink olacak.