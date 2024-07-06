Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üyelere açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray Başkanı Dursun ��zbek'in açıklamalarından derlenenler şu şekilde;

"YETKİ İSTİYORUZ"

Seçim sürecinde size yapmak istediklerimizi anlatmaya çalıştık. Bugün bu hedefe ulaşmak için sizden yetki istiyoruz. Amacımız hiçbir üyenin kafasında soru işareti bırakmamak. Almak istediğimiz yetkilerle temel amacımız Galatasaray'ın güçlü bir mali yapıyla rekabet ettiği her branşta başarıya ulaşmak. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıp güçlü bir finansman yapısı oluşturmak istiyoruz. Yıllardan beri yaşadığımız borç sorununu çözmek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

"G.SARAY ADASI G.SARAY'INDIR"

Galatasaray Adası, 1957'den beri bir imar planı yapılmamış, yasal hale gelmesi ihmal edilmişti. 2022 yılındaki seçimlerden sonra göreve geldiğimiz ilk gün adanın tadilatını yaptık ve sizlerin hizmetine sunduk. Yapılan bu çalışmanın finansmanını da yönetimimiz üstlendi. Ada, iki fazdan oluşuyor. Adanın birinci kısmını hizmete açtık. Galatasaray Adası, Galatasaray'ın malıdır. Milli Emlak'a ait olan kısmı da Galatasaray'a kazandırdık.

"EN İYİ OYUNCULARI ALACAĞIZ"

Değerli Galatasaraylılar, bu önemli günde genel kurulumuza gösterdiğiniz ilgi ve destek çok önemli. Seneye 25. şampiyonluğumuzu kazanacağız, 5. yıldızımızı göğsümüze takacağız. Bizim hayallerimiz var. Ulaşmak istediğimiz Avrupa şampiyonlukları var. Yeni sezon için çalışmalarımıza planlı bir şekilde devam ediyoruz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. En iyi oyuncuları kadroya katacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

"FLORYA'DA 41 DÖNÜM ARSA ALDIK"

Florya projesinin mazisi çok eskiye gidiyor. Sadece sahip olduğumuz 22 dönümün satın alınması değil, bizim yönetimimizde alınan 41 dönümlük kısmı dahi çok önceden planlanmış. Faruk Süren, Florya için 'Seni tebrik ediyorum. O 41 dönümü almak için kendi dönemimde çok uğraştım alamadık' dedi. Bugüne kadarki tüm başkanlar bu arsanın alınmasının faydalı olacağını biliyordu. Ben ve arkadaşlarım bu arsayı Galatasaray'a kazandırdık. Bu arsayı peki nasıl aldık? Ziraat Bankası'ndan kredi aldık. Galatasaray'ın yapılandırma çerçevesinde borçlanma yasağı vardı. Bunu bir şekilde aştık ama kefalet imzası istendi. Bir saniye bile düşünmedim ve şahsi imzamı verdim. Bu krediyle 41 dönümlük araziyi aldık.

"UEFA TEPEMİZDE, CEZA ALABİLİRİZ"

UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. Bunu derhal düzelt diyorlar bize. Bunu yapamazsak büyük ihtimalle ceza alacağız. Bunun yolu da bu alınacak avanstan geçiyor.

Bunlar önemli değil UEFA ne derse desin diyebilirsiniz. Ama ben bir Galatasaraylı olarak diyorum ki bunlardan hepsinden daha önemlisi şu; biz öyle bir kültürden geliyoruz ki asla esaretin altında kalmayı kabul etmemiş bir kulübüz. Bankalar Birliği anlaşması şu anda bir prangadır. Ben bundan çıkmak istiyorum.

Yaklaşık yılda 1 milyon 200 bin TL faiz ödüyoruz. Rakiplerimizin ne dediğini duyduğunuzu düşünüyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bunu 5-6 sene önce söylemiştik. Eğer Galatasaray'ı yönetmek istiyorsanız harcamalarınız iki misli kadar fon üretmek zorundasınız. O yüzden bu borcu kapatmamız lazım. Bizden sonra rakiplerimiz de bu borç sarmalından çıkmaya çalışıyor.