Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunuyor.

Dursun Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

"BU İŞBİRLİĞİ BÜYÜK FAYDALAR SAĞLAYACAKTIR"

"Bu anlaşma için Puma'ya teşekkür ederim. Dünyanın en önemli markalarından biri. Yeni fikirlere ve önerilere açıklar. Yaptığımız yeni işbirliği oldukça büyük faydalar sağlayacak. Uzun vadeli stratejik bir işbirliği olacak. Bizimle aynı hayalleri kurduklarını ve aynı vizyona sahip olduklarını bize hissettirdiler. Bu bizi büyük başarılara götürecek."

"5 YILDIZLI FORMALARI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Dursun Özbek: "Hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Puma'nın 5 yıldızlı formalar için hazırlıklara başladığını düşünüyorum. Şimdiden bu tasarımları görmek için sabırsızlanıyorum."

"GALATASARAY İLE PUMA ORTAK BİR TRANSFER YAPACAK MI?"

Dursun Özbek: "Böyle bir soru beklemiyordum. Ancak böyle bir soru ile kapı açtığınız için teşekkür ederiz. Puma'yı da scout ekibine dahil ederiz." Taner Seyis: "West Ham United'da destek olduğum çok oyuncu var. Bilmiyorum alırlar mı ama mali tarafında biz yokuz."

"TRANSFERDE BEKLENTİLER VAR"

"Bu benim 5 veya 6. transfer dönemim. Transferde beklentiler var. En iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak hedefimiz. Baskı demek yerine, iyi incelemek ve iyi karar vermek gereken bir konu diye düşünüyorum. Attığınız imza sizi bağlıyor. Kulübün ekonomik düzeyinin de dikkate alınması lazım. Bunu yanlış anlamasınlar, transfer yapmayacağız gibi bir ifade olarak söylemiyorum.

"KULÜP İÇİN EN İYİSİ İÇİN ÇABALIYORUZ"

Çok iyi transfer ekibimiz var. Kulüp için en iyisini almak için çalışıyoruz. Ancak transferde dediğim şeyleri de gözden kaçırmamalıyız."

"TRANSFER İÇİN HER GÜN TOPLANTI YAPIYORUZ"

Dursun Özbek: Rekorları kırmış çok iyi takımımız var. Bazı eksiklerimiz var, onları tamamlamak için tanışıyoruz. Niyetimiz kampa eksiksiz gitmek. 3 Temmuz'da Kemerburgaz'da yeni sezonu açacağız. Transfer için her gün toplantı yapıyoruz.

"OĞUZ AYDIN İYİ BİR FUTBOLCU"

"Oğuz Aydın iyi bir futbolcu. Gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret."

"FLORYA İÇİN YETKİ İSTEYECEĞİZ"

"Sezonu 3 Temmuz'da Kemerburgaz'da açacağız ve devamında da orada olacağız. 9 Temmuz'da takım yurt dışına kampa gidecek. Tesiste eksikler var ama tamamlanacak. Florya'yı artık boşaltmamız gerekiyor. 6 Temmuz'da önemli bir genel kurulumuz var. Florya ve bazı gayrimenkuller için yetki isteyeceğiz."

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAK İÇİN PROJELER YAPTIK"

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için projeler yaptık. Bütün projeleri sırasına göre yapıyoruz. Florya önemli projelerimizden biri. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacağız. Florya'nın bir şekilde imar edilmesi lazım. Bankalar Birliği'nin zorunluluklarının ortadan kalkması lazım. Bu yüzden çıkacağız. Önce Bankalar Birliği'nden çıkacağız ve sonra projelerimize devam edeceğiz. 6 Temmuz'da yetki istiyoruz. Bu izinler içinde Florya, Galatasaray Adası gibi şeyler var. Bir kez daha izin istiyoruz. Projelerin hayata geçmesi lazım."