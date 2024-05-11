Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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