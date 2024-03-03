Galatasaray - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Rizespor maçı 8 Mart Cuma günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
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