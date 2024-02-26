G.Saray'ın golüne faul engeli!
Kerem'den Mauro Icardi sevinci!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
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