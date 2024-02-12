Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2024- 16:01