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Galatasaray - Bandırmaspor ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu ile devam edecek. Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 tur maçları ile devam ediyor. Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Bandırmaspor maçı 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinden birinde oynancak ve müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.