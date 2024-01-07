Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Konuk takım ise alt sıralardan kurtulmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

G.SARAY - KONYASPOR İLK 11'LER

G.Saray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem, Halil.

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SARI-KIRMIZILARDA 7 EKSİK

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşmasında 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemiyor.

OKAN BURUK İLE HAKAN KELEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u, Keleş ise Giresunspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 2 müsabakada da berabere sona erdi.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu...