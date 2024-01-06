Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Konyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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