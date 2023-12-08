Galatasaray Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Galatasaray Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Adana temsilcisi ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde... Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2023- 19:33