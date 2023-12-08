Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Adana Demirspor maçı ile devam ediyor. 15. hafta maçında iki ekip de mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Galatasaray - Adana Demirspor maçı RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak ve müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Kritik karşılaşma öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2023- 10:22