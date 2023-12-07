Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devamn ederken zirveye yerleşmek için mücadele eden Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? G.Saray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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