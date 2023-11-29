Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.
İşte tüm ihtimaller! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna nasıl yükselir?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz ekibi Manchester United'ı evinde konuk edecek. Old Trafford'da rakibini 3-2 mağlup ederek destan yazan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park Stadyumu'nda 3 puan arıyor. Peki Cimbom, Devler Ligi'nde son 16 turuna nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller... | Galatasaray haberleri
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.
A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.