Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dikkatleri üzeirne çekti! Cimbom'un yıldızına İtalyan kancası
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Milli futbolcu için İtalyan takımlarının sıraya girdiği iddia edildi. Galatasaray yönetiminin nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu oldu. GS SPOR HABERLERİ
Cimbom, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalsa da 10 maçlık bir galibiyet serisi elde etti.
Galatasaray'ın bu serisi Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynanan ve 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından sona ermişti.