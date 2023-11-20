Hatta A Milli Takım'ın, Almanya'yı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ettiği hazırlık maçında rakip takımın teknik direktörü Julian Nagelsmann "Türkiye, Abdülkerim Bardakcı'ya sahip olduğu için çok şanslı. Dünya standartlarında bir stoper. Gözümü ondan alamadım" sözlerini sarf etmişti.