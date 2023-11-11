Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Galatasaray, Hatayspor ile Mersin Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Oynadığı son 3 maçta puan toplayamayan Hatayspor, namağlup lider Galatasaray karşısında galibiyet arayacak. Fernando Muslera, Hatay karşısında sarı kart görmesi durumunda Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Hatayspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Galatasaray maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY İLE HATAYSPOR 7. RANDEVUDA

Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay'ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı.

GALATASARAY NAMAĞLUP LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 6 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 16 puanla dış sahada en çok puan toplayan takım olarak bulunuyor. Aslan son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 6 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 11 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.

FERNANDO MUSLERA SINIRDA

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Hatay karşısında sarı kart görmesi durumunda Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

HATAYSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Matondo, Aabid, Rivas, Görkem, Lamkel, Dadashov.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi.

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