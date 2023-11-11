Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak koltuğu bırakmak istemiyor. Ev sahibi ekip ise kötü gidişata son verme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

HATAYSPOR GALATASARAY İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Zaha, Kerem, Ziyech, Icardi.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Galatasaray maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY İLE HATAYSPOR 7. RANDEVUDA

Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay'ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı.

GALATASARAY NAMAĞLUP LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 6 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 16 puanla dış sahada en çok puan toplayan takım olarak bulunuyor. Aslan son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 6 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 11 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.

FERNANDO MUSLERA SINIRDA

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Hatay karşısında sarı kart görmesi durumunda Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALIYOR

Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kamil Çetin yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge oldu.