UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan veya puanlar alarak gruptan çıkma yolunda bir adım daha kaydetmek istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'ler belli oldu.

B. MÜNİH - G.SARAY İLK 11'LER

B. Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane.

G.Saray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında yapılacak Bayern Münih - Galatasaray maçı, 8 Kasım Çarşamba günü, saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

BUGÜNE KADAR HİÇ YENEMEDİK

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018- 2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ancak 'Avrupa fatihi' unvanına sahip olan sarı-kırmızılı takım, Alman takımlarıyla deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Bugüne kadar Türk takımları, Bayern Münih'i hiç yenemedi ama iki sezondur oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Galatasaray'ın bütün bu olumsuz istatistiklere son vermesini ve Türkiye'ye yeni bir zafer daha yaşatmasını bekliyoruz.

ALMANLAR ÇEKİNCELİ

Alman medyasında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın ilk maçtaki etkili futboluna dikkat çekildi ve çekinilmesi gereken bir takım olduğu vurgulandı. Galatasaray'ın güçlü bir kadrosu olduğu belirtilirken Kerem, İcardi, Ziyech, Zaha, Tete, Torreira gibi oyunculara mutlaka dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

DÖRDÜNCÜ RANDEVU

Bayern Münih ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Alman ekibi 2 kez galip ayrılırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Cimbom, 2 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 10 gol gördü. İstanbul'da oynanan grubun 3. maçını Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.

312

Galatasaray, Avrupa kupalarında 312. maçına çıkacak. Aslan, oynanan 311 maçta 112 defa sahadan galip ayrılırken, 116 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Cimbom, rakip fileleri 419 kez havalandırırken, kalesinde 460 gol gördü.

120

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 119 defa sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakaların 29'undan galibiyetle ayrılırken, 60 kez de yenilk ayrıldı. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 118 gole karşın, kalesini 204 gole kapatamadı.