Galatasaray, UEFA Avrupa ŞAmpiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Alman rakibi Bayern Münih'e konuk olacak. İstanbul'da aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından deplasmanda hanesine 3 puan yazdırarak gruplarda avantajını korumak isteyen sarı-kırmızılılardan Muslera, Kasımpaşa maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle kaleyi koruyamayacak. Allianz Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern - Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta A Grubu maçında Galatasaray, Bayern Münnih ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de zirvede olan sarı-kırmızılılar, Avrupa maçlarında ise son olarak Bayern Münih'i İstanbul'da ağırlamış ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Rövanş maçında hanesine 3 puan yazdırarak gruplarda avantajını sürdürmek isteyen G.Saray'ın Bayern maçına sayılı zaman kala futbolseverler detayları merak ediyor. Peki Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern - Galatasaray maçı hangi kanalda?

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BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında yapılacak Bayern Münih - Galatasaray maçı, 8 Kasım Çarşamba günü, saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

MUSLERA 1 AY YOK

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı iddiası Galatasaray camiasında endişe uyandırdı. Darbeye bağlı olarak dirseği çıkan Muslera'nın statta yapılan ilk müdahalesinin ardından kolunda kırık olmadığı belirlendi. Ancak kaslarda yırtık, kapsülde kanama ve bağlarda kısmi esneme tespit edilen yıldız kalecinin 1 ay boyunca forma giymeyeceği öne sürüldü. Bu kapsamda Bayern Münih maçında sahada yer almayacak olan Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç'in kaleyi koruması bekleniyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Günay, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Kerem, Ziyech (Tete), Zaha, Icardi.