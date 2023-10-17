Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, A Spor'un konuğu oluyor. A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde gerçekleşen Gündem Özel programına Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır konuk oldu.

Önemli açıklamalarda bulunan Erden Timur, spor basınının duayenlerinin sorularını cevaplıyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği konular hakkında konuşan Erden Timur'un açıklamalarının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İşte Erden Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar...

ZANIOLO'DAN ZARARA GİREBİLİRİZ

"Zaniolo konusu hakkında alınacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile görüştük. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz."

LİGİ YIPRATMAMAK ADINA KONUŞMADIM

"Toplumun birbirine güveni sarsılmış durumda. Daha önceden de böyleymiş. Ligi yıpratmamak adına konuşmadım. Şimdi konuşacağım. Gelecekle ilgili önerilerde de bulunacağım. Kendimiz için değil, toplum için bunu istediğimizi insanlar arayacak. Kimseyi aramam, kimseyle konuşmam. Medyayı aramam. Bizim yaptığımıza enayilik deniyor. Toplumda etik konullara dikkat edenlere böyle deniyor."

AVRUPA'DA 6 BÜYÜK LİG OLACAK

"Avrupa'da 6 büyük lig olacak ve Türkiye içinde yer alacak. Süper Lig'in altıncı değil, altı büyük ligin içinde olması lazım. Bunun için buradayız. 6 büyük lig olursa, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, Avrupa kupası şampiyonu olabilir."

CITY GRUP GİBİ GALA GRUP KURACAĞIZ

"Sponsorluk konusunda son 3 aydır görev alıyorum. Gayrimenkul konularıyla da ilgileniyorum. Tabii bu konularda tek başıma değilim, her birimin profesyoneli de var. Genelde giderleri bana bağlıyorlar ama işin aslı öyle değil... Biz şu an varlık satmadan kâr etmiş durumdayız. Bu yıllar sonra ilk kez gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz mali durumdan çıkmak için Florya projesi çok değerli. Tabii oradan gelen parayı har vurup harman savurmayacağız. Borçlar ödenecek, gerisi fon olarak tutulacak. Oradan elde edilen gelir harcanabilecek. City Grup gibi bir Gala Grup oluşturacağız. Daha fazla oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız.

Bence her şeyden önemli bir iş. Bizim hedefimiz 500 milyon dolar gibi bir fon oluşturmak tüm borçlar ödendikten sonra. Sonrasında bu fonu düşüncelerimiz doğrultusunda kullanacağız."

RONALDO'YA HABER YOLLADIK

"Bir yıldıza gittiğimizde 'Alamazsak, yıpratırlar' düşüncesi bizde yok. Ronaldo'ya haber yolladık ve öyle bir şey düşünmediği yönünde cevap geldi. O rakamları zaten biz veremeyiz. Burada farklı gelirleri olur, burada ek gelirler yaratırız gibi... Lionel Messi, Inter Miami ile öyle bir şey yaptı. Burası 80 milyonluk ülke. Ronaldo burada çok fazla gelir elde edebilirdi. Kafasını karıştırabilir miyiz diye düşündük ama olmadı."

SZYAMNSKI, FRED VE RASHICA...

"Sebastian Szymanski, Fred, Milot Rashica iyi oyuncular. Szymanski'ye' 10 milyon euro bonservis verilir' dedim. Transfer çalımı, kulüpleri birbirine kırdırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bazen aynı oyuncuya talip olabiliyorsunuz. Wilfried Zaha ve Tete'yi aldık, ben çıkıp 'Rakibin elinden aldık' demedim. Rakiplerimiz neler neler dedi. Muhataplarımızdan birini aradım. Nicolo Zaniolo'da da bunu yaşadık."

SEBASTIAN SZYMANSKI'DE BAŞKA ŞEYLER DE OLDU

"Transfer döneminde bizim harcama limitimiz yoktu. Bunu arttırmak için Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyordu. Bu paranın 3'te 2'si transfere ekleniyordu. O para gelene kadar oyuncuları bekletmek durumundaydık. Bunu oyunculara söyleyemezdik. Szymanski'yi kiralayabilirdik. Bonservisiyle gitmek istiyordu, orada başka şeyler de oldu."

SANCHEZ VE NDOMBELE TRANSFERLERİNİ YAPAMAZDIK

"Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalamasaydık; Davinson Sanchez ve Ndombele transferlerini yapamazdık."

FENERBAHÇE'NİN ÖRGÜTLÜ YAPISI!

"Örgütlü bir düzen ve örgütlü bir yapıyla karşı karşıyayız. Lafı kıvırmam, şu an için öyle! YouTube hesapları kurulmuş, linçler falan! Araştırılsın bunlar! Aynı örgütlü yapı Galatasaray'da yok! Savcılık soruşturma açsın ve tüm yapıları incelesin. Ben gönüllü imza vereceğim. Tüm telefon kayıtları incelensin. Yakınımdaki telefonların da incelensin, söz veriyorum."

"YARIN İMZA VERİRİM, İNCELENSİN!"

"Kişisel olarak savcılığa başvurduğunuzda manevi tazminat oluyor. Savcı bunu soruşturmuyor. Herkes için şikayetçi olabilirsiniz ama belge gerekir. Fenerbahçe başvurdu, takipsizlik aldı. Ben kişisel olarak yarın imza veririm. Böyle bir şey yapalım."

TEMİZ ELLER OPERASYONU YAPILMASI LAZIM

"Hakem hatalarının bağımsız raporlanmasını istedik. 9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz. Basit hata, kritik hata.. Kim, kaç puan avantaj sağlamış? Neden yapmıyoruz bunu? Teraziden kaçan, hile yapıyordur!"

HERKESİN TELEFONU İNCELENSİN

"Bu işi TFF Etik Kurulu çözemez. Savcı'nın incelemesi gerekiyor. Gözümüzü kapatmayalım. Herkesin telefonu incelensin. Türkiye'ye ahlaklı davranma ile ilgili 5 ay kaybettirdiğim için özür dilerim! O zaman yapsam, Galatasaray iki ay sonra şampiyon olsa 'Bak bundan dolayı' derlerdi ve konu güme giderdi. Şimdi açıklayacağım. TFF'ye gittiğinizde size anlatmıyorlar mı? Bilgi sızmıyor mu? Yapmayın Allah aşkına."

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ DÜZELTİLECEK

"Okan Buruk'un opsiyonu kullanıldı. Maaş artışıyla ilgili son aşamadayız. Aşağı yukarı anlaştık, sona geldik. Bu yıllık bir sözleşme. Seçim var, hocamız da 'Böyle olması daha iyi' dedi."

MUSLERA, ABDÜLKERİM, BOEY VE NELSSON...

"Abdülkerim Bardakçı ile yeni görüşmeye başlayacağız. Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını adil bir duruma getirmek gerekiyor. Abdülkerim'in de böyle bir talebi yokken, biz yapıyoruz. Sacha Boey'in menajeri ile görüşüyoruz, önümüzdeki hafta yeniden gelecek. Fernando Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil."

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe çok iyi kadro kurdu. Beşiktaş'ın kadrosu iyiydi, eklemeler yaptılar. Tutarsa çok daha iyi olurlar. İki takımın Avrupa'da yarı final oynamasını hayal ediyorum. Bunların içinde Galatasaray olur veya olmaz. Belki bu sene, o sene!"

NELSSON'UN ÇIKIŞ MADDESİ VAR

"Victor Nelsson'un çıkış maddesi var. 25 Milyon euro."

BAYERN MÜNİH'İ DE YENEBİLİRİZ!

"Manchester United galibiyetine inancımı herkese aktarmam gerekiyordu. Koltuğa bir kağıt bıraktırdım. Bayern Münih'i de neden yenmeyelim? 6 sezondur Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda her maçı kazanıyorlar. Yenilebilirsin! Bayern Münih, Tottenham'a ve Liverpool'a kaç atıyor? Yenebiliriz ama 3 de yiyebiliriz."

BAKAMBU'YA ŞANS VERİLMESİ LAZIM

"Cedric Bakambu geçen sene Yunanistan'da gol kralı oldu. Teknik heyet de çok istedi. Bakambu'ya şans verilmesi lazım, performansıyla ilgili konuşmak istiyorsak. Birçok oyuncudan duydum, 'sonradan girdiğim maçlarda etkili olamıyorum' diyorlar. Dolayısıyla onun performansını değerlendirmek istiyorsak üst üste oynarsa konuşuruz."

VECINO İÇİN İMZA ATTIK

"Matias Vecino'dan önce başka isimler vardı. Ancak harcama limitimiz yok diye 5 hafta beklettik. Süreç uzayınca, oyuncular sizi gayri ciddi görebiliyor. Başka isimler çıkıyor ve kafaları karışıyor. 6 da oynayabilen 8 numara arıyorduk. Vecino için bizim taraf imza attı. Maurizzio Sarri, Lazio'nun sahibine 'Giderse, ben olmam' dedi. Geçen Sarri de açıkladı. Biz dediğimizde inanılmadı. Tanguy Ndombele çok iyi bir oyuncu ama 8 numara."