Galatasaray'da sponsorluk anlaşması imzalanıyor. RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşen anlaşmada Başkan Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"ASLA AFFETMEM"

Cemal Özgörkey Bey'in açıklamasını dün gece gördüm. Çok üzüldüm. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, iştirakleri olan herhangi bir şirkette yönetim kurulu olmasını kimseyi rahatsız etmesini düşünemiyorum. Böyle bir şey aklımdan geçmez. Ayrıca daha vahim olanı, kendisiyle beraber burada hizmet veren arkadaşların istifa sebebi olarak Galatasaray Spor Kulübü başkanının yönetimde yer alıyor göstermelerini sindiremiyorum. Kişisel bir şey olsa, şahsıma Dursun Özbek'e bir tavır olsa bunu tolere ederim, anlayışla karşılarım. Fakat, Galatasaray Spor Kulübü başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunu böyle bilsin.

Niye Galatasaray Spor Kulübü, niye mağazacılığın yönetimine girdi, bunu açıklamakta fayda var. Galatasaray Mağazacılık AŞ, Sportif AŞ'nin iştiraki ve yüzde 100 sahibi olduğu bir şirket. Bir istifa olmuştur, bir arkadaşımız görevden ayrılmıştır, imza yetkisi olan bir arkadaştır. Şirketin sahibi olan Galatasaray Sportif AŞ, boşalan bu yerde benim olmamı istemiştir. Yönetim kurulu kararı almıştır. Bütün şirketlerin sahibi olan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kuruluna bu konuyu getirdik. Hem sportifte hem kulüpte oybirliğiyle yönetimde olmamın mağazacılığa büyük fayda sağlayacağı gündeme gelmiştir ve atama yapılmıştır.

"GEREKEN YAPILACAKTIR"

Üzüldüğüm konulardan bir tanesi de, yapılan kişisel bir açıklamanın Galatasaray'ın sosyal medya mecrasının da kullanılarak yapılması da Galatasaray'a hiç yakışmadı. Bunun Galatasaray'ın örf ve adetlerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Camiam, bu tarz bir açıklamanın değerlerdirmesini yapacak ve gereken reaksiyonu gösterecektir.

ÖZBEK'TEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Bu Süper Kupa ile ilgili TFF'nin bir çağrısı oldu. Bunu yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla değerlendiriyor. Getirisi, götürüsü, finansal yapısı hakkında istişaremiz sürüyor. Bir neticeye varılınca daha doyurucu bilgi veririz.