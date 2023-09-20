Süper Lig devlerinden Galatasaray heyecanla geçen ön eleme mücadelelerinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırmayı başardı.
ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri
UEFA ÜLKE PUANI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna gruplardan devam ediyor. Bu hafta takımlar ilk maçlarına çıkacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe ile Nordsjaelland, Beşiktaş ile Club Brugge mücadele edecek. Temsilcilerimiz ilk maçlarına çıkmadan önceki UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2023- 10:47
Sarı-kırmızılılar kura çekimi sonrasında A Grubu'nda yer aldı.
Cimbom'un grubunda yer alan takımlar ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag.