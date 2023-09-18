Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Kopenhag'la karşı karşıya gelecek. Elemelerde yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, gruplar aşamasına galibiyetle başlamak istiyor. Peki; Galatasaray-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2023- 10:50