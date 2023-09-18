Galatasaray - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile Danimarka temsilcisi Kopenhag kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm bilgiler haberimizde...
GALATASARAY KOPENHAG MUHTEMEL 11'LER
G.Saray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Kopenhag: Grabara; Meling, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Gonçalves, Elyounoussi; Achouri, Oskarsson, Bardghji.
ZAHA KADRODA OLACAK
Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Wilfried Zaha'nın Kopenhag maçı kadrosunda olacağını açıkladı.
GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Devler Ligi'nde oynanacak Galatasaray ile Kopenhag maçı, 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'de başlayacak. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.