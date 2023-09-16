Galatasaray'da eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı düzenleniyor.

İşte Erden Timur'un açıklamalarından satır başları:

Dün malum transferin son günüydü. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9 şu anda. En yaşlı transferlerimiz Günay Güvenç ve Cedric Bakambu, 32 yaşındalar.

Transfer limitimiz sınırlı olduğu için serbest oyuncu almamız gerekiyordu. Serbest oyuncu yaz antrenmanı yapmaz, takımından ayrılmıştır. Dolayısıyla geç adapte olur.

"ZIYECH PSG'YE GİDECEKTİ"

Hakim Ziyech, kış transfer döneminde PSG'ye gidiyordu. Evrak yetişmediği için 6 ay önce PSG'ye gidemeyen bir oyuncudur. Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız.

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ KADRO"

Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde. Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var.