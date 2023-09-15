Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Samsunspor maçıyla devam ediyor. 5. hafta maçında Cihan Aydın düdük çalacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak maçta yeni transferlerin de süre alması bekleniyor. Ziyech, Ndombele ve Zaha, Okan Buruk süre verirse maçta oynayabilecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Samsunspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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