Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A grubu ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Aslan, Rams Park Stadyumu'nda kazanarak 3 puan ile başlangıç hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray A grubunun ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak. Müsabakayı Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.