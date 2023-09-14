Galatasaray ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Cihan Aydın, kritik maçta düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Samsunspor maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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