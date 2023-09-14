Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak. Galatasaray, A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray A grubunun ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.