Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak. Galatasaray, A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 12:30 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023- 12:30