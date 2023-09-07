Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

İşte Timur'un açıklamalarından satır başları:

Bu sene daha farklıyız. Tecrübem geçen sene ve bu sene. Avrupa'daki büyük kulüp sahipleri, sportif direktörlerle Suudi Arabistan'ı konuştuk. Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi.

"TETE KONUSUNDA OLUMSUZLUK YOK"

Öyle bir başvuru bize gelmedi. Ancak olacaktır. Hukukçulara konuyu incelttik ve ondan sonra karar verdik. Olumsuzluk yok. Tazminat anlamında bir şey olmayacak.

"ZANIOLO'DA ŞARTA BAĞLI YÜKSEK BİR BONSERVİS VAR"

Nicolo Zaniolo, Premier Lig söz konusu olunca gitmek istedi. Rekor bir kira bedeliyle gitti. Şarta bağlı yüksek bir bonservis var. 40 milyon Euro bonuslarla olacak rakamlar. Tek tek bonuslar aklımda değil. 15 milyon Euro'ya aldık. Daha fazla kar için bu satışı yaptık.

Zaniolo'nun geriye dönüp, gelecek sene bizde oynamasını da isteyebiliriz. Bu yollar hep açık.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE KADRO KURULMADI"

Hiçbir rakip takım yöneticisi 'Hata yaptık' demiyor.Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Türk futbolunu dönüştürmek istiyoruz. Bütçeleri, ödemeleri divan kurulunda açıklayacağız. Aldığımız oyuncuların 149 milyon euro'luk transfer değeri var. Türk futbolunda böyle bir şey yok. Yarısı bile yok! İmza bedelleri dahil 30 Milyon euro'ya aldık. Geçen sene 43 Milyon euro transfere harcadık. Bu sene daha da altında. Bu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlamıyorum.