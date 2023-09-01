Gaziantep - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken 4. haftada Galatasaray, Gaziantep'e konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Galatasaray maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele, Kalyon Stadı'nda oynanacak. Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi. İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

GAZİANTEP'E TAM KADRO GİDECEK

Sarı-kırmızılı ekipte Gaziantep FK müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Herhangi bir kart cezalısı veya sakat futbolcunun bulunmadığı Galatasaray'da Molde maçında hafif sakatlık geçiren Mauro Icardi, yeni transferlerden Hakim Ziyech ve henüz fiziksel olarak hazır olmayan Wilfried Zaha'nın durumları bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Galatasaray, çıktığı son 14 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon ise 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

LİGDE 7 MAÇTA SADECE 1 GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de son 7 müsabakada kalesinde 1 gol gördü.

Geçen sezon iyi savunmasıyla dikkati çeken şampiyon Galatasaray, son haftada hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor mücadelesi haricinde mücadele ettiği son Süper lig 7 mücadelesinde 14 gol atıp, 1 gol yedi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sezona iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon sahaya çıktığı son 6 Süper Lig maçının tamamında fileleri havalandıran ve 9 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bu sezon da durdurulamıyor.

Bu sezon 6 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız santrfor, tamamında skoru değiştirdiği son 4 müsabakada 5 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da bu sezon yapılan 8 resmi müsabakada ayrıca Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Angelino, Kerem Aktürkoğlu ve Fredrik Midtsjö birer kez fileleri havalandırdı.

KALECİLER GÜNAY VE BATUHAN ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferi Günay Güvenç ile bu transferde kiralık olarak giden Batuhan Şen, ilk kez eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Gaziantep temsilcisinin formasını 2018'de giymeye başlayan Günay, kaptanlığını yaptığı takımın kalesini 163 resmi müsabaka korudu. Günay'ın yarınki karşılaşmada yedekler arasında yer alması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen kaleci Batuhan Şen de Günay transferinde kırmızı-siyahlı takıma gitti. Ligin ilk 3 maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, büyük ihtimalle Galatasaray'a karşı da forma giyecek.